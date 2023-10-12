مواجهة ساخنة بين الفنان أحمد نبيل وحفيده في "واحد من الناس"



القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، يوم الإثنين المقبل، الفنان أحمد نبيل وحفيده في مواجهة فنية وانسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد.

خلال الحلقة يقدم أحمد نبيل بعض حركات فن البانتومايم ويقوم بتعليم د. عمرو أسرار بعض الحركات، كما يكشف في الحوار عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح وقوه العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد.

أصعب اللحظات التي مرت في حياته

يبكي "نبيل" عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الإبتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

نبذة عن الفنان أحمد نبيل

أحمد نبيل ممثل مصري، من مواليد (23 أبريل 1943 )، هو رائد فن البانتوميم في مصر، حيث كان يحب أن يقلد الفنانين المشاهير منذ الصغر مثل شارلى شابلن وأبوت وكيستلو، وقدم عروضًا أيام المدرسة والجامعة، فدرس البانتوميم بروسيا وإخراج البانتوميم بجمهورية أذربيجان، قام بالتمثيل فيما يقرب من 100 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير عديدة. حصل على جوائز في فن البانتوميم من الاتحاد السوفيتي، ومن جامعة جنيف واتحاد الأدباء في الهند وجامعة سيدني بأستراليا.

من أعماله الدرامية



"الزناتي مجاهد، مسألة كرامة، عرائس موكشا، العارف بالله، السلمانية، السيف الوردي، إمام الدعاة، صاحبك من بختك"، وغيرها

أعماله في عالم السينما



"اسف لن أعيش في حلمك، أنا والعذراء والجدي، المشاغب ستة، الجدعان الثلاثة، الجوهرة، أيام الرعب، السجينتان".