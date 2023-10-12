نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع بين الخير والشر في "مسافر ليل" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة الأنفوشي العرض المسرحي "مسافر ليل" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج ضمن فعاليات اليوم الحادي عشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب محمد أبو العلا السلاموني"، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض يناقش فكرة الطغيان

يناقش العرض فكرة الطغيان على مر العصور، من خلال طرح عدة أفكار فلسفية كالخير والشر ومعنى الوجود الإنساني، ويتجلى ذلك في علاقة الحاكم بالمحكوم -عامل التذاكر كممثل للسلطة داخل القطار وأحد الركاب بالقطار "المسافر"- من خلال معالجة مختلفة عن النص، فنجد الراوي سائقا للقطار، وهو ليس حياديا بل مع مؤسسة عامل التذاكر! شخصية عبثية.. يروى الأحداث.. ولا يراها، ويقود جميع الركاب إلى مسار مجهول! حول راكباً يسافر ليلا متجهاً إلى مكان ما على متن قطار يشبه بطن الحوت الميت، وخلال سفره يلتقي بعامل التذاكر الذي يمارس عليه كل أنواع الهيمنة والسلطة في إطار عبثي.

أبطال العرض

"مسافر ليل" تأليف صلاح عبد الصبور، تمثيل أحمد إيهاب، محمد خالد، عمر الشرنوبي، منفذ إضاءة محمد صلاح، مخرج منفذ باسم رزق، تصميم وتنفيذ ديكور لبني الإمام، ملابس عبير عصام، ماكياچ يوسف صقر، موسيقى محمد إبراهيم، إضاءة وإخراج أحمد علاء علي.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، تلاه ندوة نقدية أدارها الكاتب سامح عثمان، بحضور الناقدين محمود حامد، وأحمد خميس.

أشار الكاتب سامح عثمان أن العرض عن نص شعري له مكانة عظيمة في المسرح المصري، مضيفاً أن التعامل مع هذا النوع من النصوص سلاحاً ذو حدين ويحتاج إلى وعي كبير، كونها نصوص مليئة بالتفاصيل، وأضاف أن المخرج تمكّن من فك شفرات النص، فرأينا عنصر الإبهار تحقق في كل من السينوغرافيا، الديكور والملابس، وهذا يعني أن هناك تكامل بين عناصر العرض.

من جانبه أوضح الناقد محمود حامد أن العرض يتناول سمة عامة لمفهوم الاحتجاج أو الإحساس بالحصار عند الشباب، وذلك تم تقديمه على مستوي جيد للغاية، مضيفاً أن أداء فريق العمل جاء جيداً ومتكاملاً، وينم عن رؤية شبابية تُظهر الواقع المليء بالصراعات التي تجري بين القاهر والمقهور.

وأشاد الناقد أحمد خميس أيضاً بالأداء التمثيلي، والدراما داخل العرض التي أظهرت ملامح شخصية البطل الذي نجح في تجسيد شخصية الخائف والهارب من عدة مواقف تسيطر عليه، كونه يعيش طوال الوقت بشكل غير طبيعي.

نبذة عن "المهرجان الختامي لنوادي المسرح"

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضاً مسرحياً من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصاً وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.