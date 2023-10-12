نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز في رسالة مؤثرة لوالدتها: "نحن أقرب إثنان بعيدان عن بعضهما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور دنيا عبد العزيز



ونشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: "نحن أقرب إثنان بعيدان عن بعضهما إثنين وأربعين شهر.. حبيبه العمر".

دنيا عبد العزيز تشيد بمسرحية “سيدتي أنا”

وفي سياق آخر، أشادت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرًا بأداء أبطال مسرحية "سيدتي أنا" والتي تقوم ببطولتها الفنانة داليا البحيري والفنان نضال الشافعي، بعد مشاهدتها للعرض المسرحي.



وقامت دنيا عبد العزيز بنشر صورة تجمعها مع أبطال العمل نضال الشافعي وداليا البحيري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام" معبرة عن إعجابها بالعرض ومعلقة: "استمتعت جدا بعرض سيدتي أنا على المسرح القومي،، داليا البحيري حبيبتي،، مفاجأة رقص وغناء وخفة دم رهيبة، العرض فجر طاقة جديدة عندها بشكل رائع".

وأضافت:" نضال الشافعي الأصدق دائما مشاعرك، اندماجك، بكاءك، حتى الضحك مصدقه، حقيقي بكل المقاييس انت بتعيش الحالة لدرجة تخض،، فريد النقراشي الله عليك،، المخرج محسن رزق شكرا شكرا على هذا العرض الرائع،، شكرا لكل فرد في هذا العرض المبهر شكرا الشباب والوجوه الجديدة شكرا الديكور، الموسيقى، الاستعراضات، انا استمتعت".

ما هي تفاصيل مسرحية “سيدتي أنا”؟

مسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن رواية "بيجماليون" لبرنارد شو، التي قدمها المسرح المصري في الستينات باسم "سيدتي الجميلة"، وتدور أحداثه حول رجل من الطبقة الارستقراطية يستعين بفتاة من عامة الشعب ليقدمها للملك باعتبارها زوجته، ولكنه بعد إنجاز المهمة يكتشف أنه وقع في حبها.

من هم فريق عمل مسرحية "سيدتي أنا"؟

ويذكر أن مسرحية "سيدتي أنا" من إخراج محسن رزق، وبطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وهي من تأليف وإخراج محسن رزق، وألحان محمود طلعت، أما الديكور حمدي عطية، والملابس لمروة عودة، وجرافيك جون بهاء وتصميم الاستعراضات لـ مصطفى حجاج.

ما هي آخر أعمال دنيا عبدالعزيز؟

وجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، ودارت أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.