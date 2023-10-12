محمد ثروت وأسرته ضيوف اليوم مع منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة اليوم من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، يحل المطرب الكبير محمد ثروت، وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت، بالإضافة إلى خطيبته لمى الشواربي، ضيوفًا على البرنامج.

وخلال الحلقة، سيتحدث أحمد ثروت للمرة الأولى عن مرضه وعلاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

ووفقًا للبرومو الذي نشرته منى الشاذلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، سيقدم محمد ثروت وابنه أحمد أغنية "الغالي علينا غالي" خلال استضافتهم في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي.