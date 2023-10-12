انت الان تتابع خبر اتفرج ..النجمة حلا الترك تكشف أسرار جنونية صادمة عن والدها ووالدتها... تكلمت بأدق التفاصيل وهذا ما رأتهم يفعلونه في الصالة!!صور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عن سبب التغيير الكبير في شخصيتها للأفضل خلال الفترة الماضية، والداعم الأول لها.

وأوضحت الترك أن شقيقة والدها ساعدتها كثيراً للتغير للأفضل وأن تتطور، قائلة: “علشان أكون صريحة وواقعية شخصيتي صارت قوية من عمتي، وكيف عرفت أتصرف من عمتي”.

وتابعت قائلة: “أنا لا أخفي عنكم شيء وأقول كل شيء بصراحة علشان أقعد أمسك المعلقة والشوكة اخدت دروس اتإتيكيت علشان اعرف كيف أمسك الشوكة واقعد وكيف أتكلم مش من نفسي عرفت اسوي كل شيء”.

وأضافت: “اخدت إتيكيت كلاسس وتعملت وشوفت أشياء وكنت أتدرب، انا ما كنت اعرف كيف لما يكون فيه أحد مهم يتحاور معايا لازم اعرف كيف اقعد ولغة الجسد والأيد كيف تتحرك وكيف تتحكم فيها”.

وكانت حلا الترك كشفت أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم سكر، أن والدها المنتج محمد الترك ووالدتها لم يكونا الداعم لها.