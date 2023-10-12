محمد إمام: اللهم احفظ فلسطين وشعبها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - فلسطين، عبر الفنان محمد إمام عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، بعد تعرضه لحرب ضروس تشنها قوات الاحتلال الصهيوني بشكل متواصل على قطاع غزة.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدويات القصيرة تويتر: اللهم احفظ فلسطين وشعبها".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شكره لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية.

تصريحات جوتيريش جاءت فى مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.