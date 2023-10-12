نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في مسلسل " المعلم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان مصطفى شعبان التحضير لمسلسل جديد بعنوان “ المعلم ” ومن المقرر أن يجسد" شعبان" ضمن الأحداث شخصية" تاجر سمك"، حيث تمر حياته بالعديد من الأزمات ويحاول حلها في إطار اجتماعي، والمسلسل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، ولم يحدد حتى الآن عرضه في السباق الرمضاني أو خارجه.



أخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن شارك مصطفى شعبان في رمضان الماضي خلال مسلسل “بابا المجال” وشاركه البطولة كل من: سوسن بدر، باسم سمرة، سهر الصايغ، سماء إبراهيم، محمود عبدالحافظ، جومانا مراد، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي.

أحداث مسلسل بابا المجال

تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث



مسلسل دايما عامر

كما الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان 2022، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.