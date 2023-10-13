نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأغاني الوطنية.. مسرح ٢٣ يوليو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام مسرح ٢٣ يوليو بمدينة المحلة مساء اليوم الخميس، سهرة فنية،وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

احتفال مسرح 23 يوليو بذكرى انتصارات أكتوبر

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة المواهب الشابة بقيادة المايسترو الفنان طارق أحمد، العديد من الأغاني الوطنية، منها: بسم الله، حلوة بلادى السمرا، اسلمى يا مصر، بشرة خير، زى ماهي حبها، حبيت بلدى، وذلك وسط تصفيق وتفاعل من قبل جمهور مدينة المحلة الكبرى.



افتتاح معرض فني



وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح معرض فنى لرسومات الأطفال ولوحات فنية للمواهب الشابة للتعبير عن مظاهر الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

ليلة في حب رسول الله علي مسرح 23 يوليو بالمحلة

احتفل مسرح ٢٣يوليو في الشهر الماضي بالليلة المحمدية، وذلك استمرار لبرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة،واحتفالات بالمولد النبوي الشريف ،برئاسة عمرو البسيوني.

قد بدأت الليلة المحمدية بعزف النشيد الوطنى،كما قدمت فرقه المواهب الشابة مجموعه من الأغانى والتواشيح الدينية بقيادة طارق أحمد، بدأت بأغنيات "البرده، محمد يارسول الله، القلب يعشق كل جميل،ماشى بنور الله، يا إمام الرسل، الرضا والنور، يا صلاة الزين، قمر، قسما بنور المصطفى، واختتمت بكم ناشدا وببسمك يارب.

من جانبه أبدى جمهور المحلة المتواجد في المسرح تفاعلا كبيرا مع الأغنيات والتواشيح التي قدمتها الفرقة.

واختتم الحفل بكلمة وائل شاهين مدير المسرح باعجابة الشديد لما قدمته الفرقة مؤكدا بأن المسرح يدعم جميع الفئات العمرية، من مواهب الاطفال للمواهب الشابة، مشيرا بأن المسرح يحتضن جميع المواهب وان هذا هو الهدف الاساسي للمسرح.