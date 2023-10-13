نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان بهاء سلطان، لطرح أغنية جديدة تحت عنوان “دادينا” بالتعاون مع روتانا ومن المقرر طرحها غدا الجمعه عبر “يوتيوب”

واستطاع النجم بهاء سلطان أن يشعل الأجواء من داخل الأستديو برفقة فريق أغنية "عملنا كل حاجة صح".

ورفع الشاعر تامر حسين، مستوى الحماس لجمهوره بمشاركته مقطع فيديو أثناء تسجيل الأغنية في الاستديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "عملنا كُل حاجة صح مع اللى غدروا بينا وياما لِعبوا بينا وقُلنا ما علينا

لكنِ خلاص ده كُله بح.. مِن الطيبة إتعافينا.. وفهِمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا".

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، مِن إنتاج شركة روتانا.

وفورًا من مشاركة الفيديو انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات الاغنية هتكون تريند، ما دام عزيز وتامر وبهاء يبقي اكيد عظمة جاية في الطريق، الف مليون مبروك، بهاء سلطان الطرب كله، وغيرها من التعليقات.

وعلى صعيد آخر، يستعد بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي في الكويت بمشاركة الفنان تامر عاشور، يقام يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه بالإضافة لأغنية جديدة يقدمها لأول مرة خلال الحفل.

شكر خاص

ويذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

العمر كله

أغنية "العمر كله" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "اجمدى "للفنانة شذى، والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد قماح وهندسة صوت خالد رؤوف.



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي: "لاء لاء لاء كدة لاء..لاء لاء قلبي دق.. دق دق عقلي.. طق طق يظهر في قلق.. لاء لاء لاء.. هو حُب ولا ايه!.. اجمدي واهدي في ايه!.