مرتين!.. كارول سماحه تكشف عن تعرضها للتحرش

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة كارول سماحة، عن تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين إحداهما في عمر السابعة والأخرى في عامها الحادي عشر مشيرة إلى أنها لم تكن تفهم في البداية.

وصرحت كارول في برنامج تليفزيوني قائلة: “في المرة الثانية تفهمت الأمر وكان الشخص قريب من عائلتي وهددته بفضح أمره”.

إنتقادات لكارول سماحة

تعرضت النجمة كارول سماحة، مؤخرا لمجموعة انتقادات لاذعة فور نشرها بوستر أغنية نسخة منى عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتخرج كارول عن صمتها وتكشف عن حقيقة هذا الأمر.

وقالت سماحة، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: "بالنسبة أغنية نسخة مني أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة مش معقولة هنكون بعاد بالبوستر.. وبروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة".

وأضافت: "ولا مرة اعتبرت يوتيوب معيار الأغاني لأن هناك أغاني لم تحظى على شهرة واسعة، ومن رغم من ذلك وبتروح على أي بلد بتلاقيهم حافظينها، والنجاح الحقيقي هو على المسرح".

وأكدت: "الحمد لله إني عندي زوج بيقدر الفن وبيقدر شغلي وده شئ مريحني جدا".

جدير بالذكر أن الفنانة اليزر كانت قد طرحت فيديو كليب أغنيتها "نسخة مني" عبر قناتها على يوتيوب.

وتعرضت كارول لانتقادات لاذعة فور نشرها بوستر الأغنية عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، والأغنية من كلمات سليم عساف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني