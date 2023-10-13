أحدث إطلالة لـ هاجر أحمد (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بصور كلاسيكية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحت إشراف مصفف الشعر هيثم دهب ومصممة الازياء عبير الانصاري.

وانتشرت صور لهاجر بفستان أسود جذاب وشعر منسدلا وميكياج صاخب مما لفت انتباه متابعيها.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهورها وبادروا بكاتبة تعليقات إيجابية لها.

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هاجر وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا.

تشارك الفنانة هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف" مع النجوم خالد النبوي وغادة عادل، ومن المقرر أن تجسد هاجر خلال أحداث الفيلم شخصية قديسة، وقد انتهت من تصوير معظم مشاهدها داخل العمل.

وقد أعلن منتج العمل محمد رشيدي من تصوير المشاهد الخارجية النهائية للفيلم بالمغرب، وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائية للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد النبوي عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي"، وعدد آخر من الفنانين "أهل الكهف" من تأليف ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن واخراج عمرو عرفه.

أهل الكهف

وتدور قصة "أهل الكهف" في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

تشارك هاجر أحمد الفنان حسن الرداد في فيلم “ بلومندو” وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي يلعب خلاله حسن الرداد شخصية تميم بلوموندو، وهو صاحب شركة عقارات، ويناقش الفيلم المشكلات الزوجية والعلاقات بين الرجال والنساء بطبقات وأعمار مختلفة.

ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.