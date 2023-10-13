نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. إيمي سمير غانم ضيفة،خ "كلام نواعم" في أول ظهور إعلامي لها منذ وفاة والديها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "كلام نواعم" الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك يعتبر أول ظهور لها تلفزيونيا بعد وفاة والديها، ومن المقرر عرضة يوم الأحد الجاري الموافق 15 اكتوبر، عبر شاشة MBC، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

برنامج كلام نواعم

وروج حساب برنامج "كلام نواعم" علي الحلقة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمة للبرنامج صورة الفنان إيمي سمير غانم من خلال الحلقة، وعلقت عليها قائلا: "النجمة ايمي سمير غانم ضيفة النواعم في الحلقة القادمة، لاتفوتوا اللقاء الأحد 9:30 مساء على MBC 1".

مسلسل سوبر ميرو

وتغيب إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة لم تشارك في أي عمل، وحتى عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنشر صور أو فيديوهات جديدة.