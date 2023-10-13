نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى خطاب لـ "الفجر الفني،": هذا سبب غيابي عن المهرجانات ورأي في المنصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - " بيخرجوني عن شعوري وأنا جوايا ست مؤدبة".. من أكثر الفنانات التي تُعلق أعمالها في عقول الجمهور وتجذبهم إليها بخفة دمها، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بعملين مختلفين وهما “رمضان كريم” الجزء الثاني، و"جت سليمة"، وكان للفجر الفني نصيب من الحوار مع الفنانة سلوي خطاب لتحدثنا عن رأيها في مسسلات المنصات وغيرها من الأمور.

سلوى خطاب ومراسلة "الفجر الفني"

حدثينا عن حضورك في مهرجان القاهرة للدراما ؟



في أغلب الأحيان لا أحضر المهرجانات بسبب انشغالي ولكن هذا المهرجان مختلف عن باقي المهرجانات فالقائمين عليه اعضاء النقابة ويخُص الدراما فكان يجب حضوري، غير ذلك أنه يجمعنا بزملائنا أصدقائنا، عندما تجد نجتمع يريد تقديم شئ جيد فيجب المُشاركة

وجهي كلمة للقائمين على المهرجان ؟

أوجه الشكر لهم عن هذا الحدث العظيم وأشكر الذين قاموا بإنشاء مدينة العلمين الجديدة.

ما الأعمال الذي شاهدتيها في السباق الرمضاني الماضي وأعجبتك؟

للاسف أنا لم أُشاهد أي أعمال في السباق الرمضاني الماضي حتى أعمالي وذلك بسبب انشغالي في التصوير.

هل صحيح يحدث ضغط نفسي على ممثل عندما يحدث تُعارض في الأعمال؟

بالتأكيد، عمل واحد يجُهد ولكن أنا هاخذ كل عمل بمجهوده.. فإذا لم تكون قادر على فعل ذلك فالاستغناء عنه أفضل، فيجب أن تخرج أحسن ما فيك في هذا العمل وإلا كان الإستغناء على أحد العملين كان أفضل من الضغط وإخراج الأسوء، مثل ما قدمت مسلسلين " رمضان كريم، جات سليمة" وأظن أن ظهر المجهود على شاشة التلفزيون.

سلوي خطاب في جات سليمة

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

ما رأيك في المنصات وأغلب المسلسلات تعرض عليها ؟

جيد جدًا، أي منفذ ينشر ثقافة ووعي وفن فأهلًا وسهلًا به.

هل تتوقعِين أن تنتهى القنوات التليفزيونية وأن تحول لزمن المنصات فقط ؟

الله أعلم، كنا زمان لا نسمع عن زمن المنصات في يوم مًا، تطور الزمن لا أحد يعلمه.

من وجهة نظرك إذا تحول الدراما للعرض على المنصات فقط هل التحول سيكون إيجابي أم سلبي ؟



لا أستطيع الحكم إلا عندما أري استخدامه، كل شئ له طريقين.. طريق سلبي وطريق إيجابي.

ما رأيك في ظاهرة التريند ؟



ليس لى علاقة بالسوشيال الميديا.

ما الأعمال القادمة ؟

أنا في إجازة هذه الفترة، ولكن إن شاءالله سأشارك في العام المقبل.