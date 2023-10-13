حورية فرغلي تريند جوجل لهذا السبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة حورية فرغلي، تريند محركات بحث جوجل، عقب ظهورها بفيديو بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: " أنا بعمل الفيديو ده تضامن مع شعب فلسطين الحبيب وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي أنا بشوفه، ويا رب فك كربهم وينصر أهلنا في فلسطين".

حورية فرغلي تصرخ لهذا السبب!

وأضافت: "الأطفال اللي بيموتوا مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بتروح ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هما ذنبهم إيه الناس دي تموت، يعني انتوا بتحاسبوا شعب بسبب فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

حورية فرغلي تدعو جامعة الدول العربية للإتحاد مع الشعب الفلسطيني

وتابعت: "أنا مليش في السياسة خالص ولا بتكلم فيها بس والله العظيم لأول مرة، لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة واحد يحاسب البلد كلها، وحرام الأطفال اللي بتموت دي اللي مش ذنبها إنها جت الدنيا تخرج وتدخل الدنيا بمزجنا إحنا".

وأشارت: "بصراحة أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع وساعات مش بقدر أكملها بس لازم يكون فيه حل، ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل بجد حرام اللي بيحصل ده وأنا بدعي ربنا إن الموضوع ده ينتهي".



وفورًا من مشاركة الفيديو نال الفيديو على إعجاب الجمهور متضامنين وداعمين لها وكانت من أبرز التعليقات، عندك حق يا فنانة، ربنا يحمي غزة والشعب العربي كله، الله يهون عليهم ويصبرهم على هذا البلاء، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، والعمل من بطولة لقاء سويدان، شيري عادل، رياض الخولي، سلوى خطاب، محمد صفوت، حجاج عبد العظيم، محمود حجازي، ميدو عادل، رشدي الشامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

