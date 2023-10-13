نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصل إلة 17 ألف جنيه.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بفستان جريء بـ شراشيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة رانيا يوسف، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وشاركت رانيا يوسف جمهورها صور جديد لها من كواليس تصوير فيلمها "كتف قانوني" وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف وهي مرتدية فستان قصير بالون "الأبيض والاسود" بالشراشيب، سعره يساوي 521 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل قائمة الأماني

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "قائمة الأماني" مع النجم شريف منير، وتقدم فيه رانيا يوسف دور زوجة شريف منير، ومن المقرر عرضه في الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل عالم تاني

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.