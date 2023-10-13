نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات كارول سماحة مع راغدة شلهوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة اللبنانية كارول سماحة،أن تخطف قلوب الجماهير من خلال ظهورها ببرنامج "زمن"، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

وكشفت "سماحة " عن رأيها في الإعتزال

واختيار الأطفال لجنسيتهم وغيرها من الأمور .

كارول سماحة: الابتعاد عن الفن في فترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله



وقالت كارول سماحة إن الابتعاد عن الفن في فترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتمًا على مستوى أعماله الفنية.



كارول سماحة: الفنان يعيش بذاكرة الجمهور عبر أعماله المؤثرة

وأضافت: "النجومية ليست دائمة، وفي أوقات بتنجح فيها وأوقات بتفشل فيها، والفنان يعيش بذاكرة الجمهور عبر أعماله المؤثرة، وعليه المحافظة على هذا النجاح وعدم تشويهه".



كارول سماحة: يجب على النجم ان يتمتع بـ "الذكاء" الفني

وتابعت: "يجب على الفنان ان يتمتع بـ "الذكاء" الذي يجعله يحدد الوقت المناسب لابتعاده عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى تقبله فكرة فقدانه للنجومية في أي وقت".

وفي نفس السياق، حذرت " كارول " من الانسياق وراء دعوات حقوق الأطفال في اختيار هويتهم الجنسية، وهو ما يتم نشره في الخارج، وتجري محاولات لتدريسه في المناهج المدرسية.

وقالت: "في رأيي نحن بيولوجيا نخلق إما ذكرا أو أنثى، وكل ما دون ذلك اختراعات وحاليا في الخارج يوجد أطباء يمنعون تحديد نوع المولود بمجرد ولادته، ويطالبون بالانتظار بعض الوقت حتى يتم اكتشاف هويته الجنسية، ويحاولون إدخال فكرة في المناهج عن وجود ذكر وأنثى ونوع ثالث".

وواصلت: "بالنسبة لي هذه أجندة، وهذا لا يمنع من أن البعض يتعرض لتغيرات في الهرمونات مما يؤدي لحالة ثالثة، إلى جانب عوامل اجتماعية وتربوية تؤثر في بلورة الهوية الجنسية".

آخر أعمال كارول سماحة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية نسخة مني ألحان، محسن، وكلمات سليم عساف توزيع إيليو كلاسي

وإخراج بتول عرفة، وتم تصويره بمنطقة المتين في لبنان،وتصدرت الاغنية تريند فور نزولها،

وجاءت كلمات اغنية نسخة منى كالآتي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا