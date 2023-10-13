نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "ومعاك" لـ نداء شرارة تحقق أكثر من مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "ومعاك" للفنانة نداء شرارة نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا نالت إعجاب الكثير من جمهور الفنانة نداء شرارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأصبحت هذه الأغنية بالنسبة للجمهور هي الاغنية الرسمية لكافة حفلات الزفاف.

وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نحو مليون و800 ألف مشاهدة وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحها، وأغنية "ومعاك" هي من كلمات الشاعر أحمد العزب، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت هشام البنا.

ماذا تقول كلمات اغنية "ومعاك"؟

بطير وأنا لسا في مكاني، حياتي تلونت تاني، ما بين وياك وبين قبلك، في فرق كبير، بطير وأنا لسا في مكاني، حياتي تلونت تاني، يا ونسي وناسي في الدنيا، يا دخلة خير، بطير وأنا لسا في مكاني، حياتي تلونت تاني، ما بين وياك وبين قبلك، في فرق كبير، بطير وأنا لسا في مكاني، حياتي تلونت تاني، يا ونسي وناسي في الدنيا، يا دخلة خير، ومعاك دي الدنيا رايقه وضحكالي، ويا رزق جالي وأجمل غالي، نورت دنيتي بيك، نورت دنيتي بيك، ولولاك ولا كان في حاجة تجبر خاطري، خليك قصادي علشان خاطري، خليني جمب عينيك، خليني جمبك عينيك.

ما هي أحدث أعمال نداء شرارة؟

ومن ناحية أخرى، طرحت نداء شرارة أغنيتها الجديدة جايين نباركلك، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث عادت نداء إلى جمهورها مرة أخرى بهذه الأغنية، من كلمات نداء شرارة، واللحن فلكلور، وكانت قد روجت لها من قبل من خلال منشور كتبته عبر فيس بوك الخاص بها، بالإضافة إلى قيامها بنشر جزء من هذه الأغنية معلقة: الأغنية الجديدة وصلت.. جايين نباركلك اسمعوها صارت موجودة بكل مكان.

ما هي آخر أعمال الفنانة نداء شرارة؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنانة نداء شرارة هي أغنية «ست البنات حنة العروس» وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار وغناء نداء شرارة، وأغنية «طمنها»، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات اغنية «ست البنات حنة العروس»

هي يا والليلة ليلة حنة

هي يا وكل الحبايب عنا

هي يا وصلوا ع النبي وادعولها

هي يا ويا رب عروستنا تتهنى

(وانزلي على الحنة ست البنات (ست البنات

(والشعر عشر خصايل مجدولات (مجدولات

(مدّت إيديها يحننها المزيونات (المزيونات

وعشر أصابع مثل الشمع مضويات

والليلة حنة العرايس يا سلام سلم

والليلة حنة العرايس يا سلام سلم

غاب القمر يا حبايب ليلة الحنة

لا تزعلوا يا حبايب القمر عنا

يلا يا حلوة مدي إيديك تننقشها

درب الحبايب بالورود نفرشها

يا لمي ويا لمي مديت إيدي حنيني

عزيزة دموعك لا تبكي وتبكيني

يا لمي ويا لمي مديت إيدي حنيني

عزيزة دموعك لا تبكي وتبكيني

يا لمي ويا لمي ركيني على فراشي

الليلة عندك وبكرة من الصبح ماشي

الصبح ماشي

لايق يا حنة ع إيديها

لايق يا حنة ع إيديها

مزيونة ولايق عليها

مزيونة ولايق عليها

مديت للحنة ذراعي

مديت للحنة ذراعي

مبروم مشنشل رباعي

مبروم مشنشل رباعي

غزال مصور سبحان الخالق

غزال مصور والوجه مدور

يا دورة قمر والوجه مدور

جوز الحواجب زينة ما شاء الله جوز الحواجب

والقالب غالب صلوا على النبي والقالب غالب

والليلة ليلة فرح محلاها ها الليلة

طلّت الحلوة وهلت زينة بنات العيلة

ربي من عالي سماه يحفظها ويحميها

يا ربي تكتب لها أيامٍ جميلة

والليلة ليلة فرح محلاها ها الليلة

طلّت الحلوة وهلت زينة بنات العيلة

ربي من عالي سماه يحفظها ويحميها

يا ربي تكتب لها أيامٍ جميلة

يا ربي تكتب لها أيامٍ جميلة