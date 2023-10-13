الملايين تطارد نوال الزغبي في "فخامة معاليك"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت النجمة الذهبية نوال الزغبي أن تتصدر التريند من خلال أغنية “فخامة معاليك”، حيث وصلت الاغنية إلى نحو 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب عبر قناتها الرسمية على الموقع بعد أسبوعين فقط من طرحها.

تفاصيل "فخامة معاليك" لـ نوال الزغبي

وأغنية فخامة معاليك من كلمات خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتم تصوير الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي نفس السياق نجحت أغنية فخامة معاليك أن تحقق الرقم القياسي في وقت قصير ودخولها قائمة top 10 على موقع يوتيوب، وسبق وتخطى هاشتاج فخامة معاليك حاجز 36 مليون مشاهدة على تيك توك بعد عرضه.



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني



غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

آخر أعمال النجمة نوال الزغبي



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نوال الزغبي أغنية أنا مش بتساب، والتي تصدرت الترند فور نزولها.