نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ثروت عن أزمته الصحية: "فقدت الحركة خلال 30 دقيقة وعيني الشمال قفلت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON.

وكشف أحمد ثروت بداية رحلة مرضه، وتفاصيل فترة علاجه بعد إصابته بمرض نادر خلال الفترة الاخيرة، يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي لمدة 30 دقيقة، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

أحمد ثروت: تحولت إلي إنسان آلي في آخر 5 سنوات

وقال أحمد ثروت: إنه آخر 5 سنوات تحول إلى إنسان آلي، وتناسى الأولويات فى حياته، وفقدت معاني كثيرة، متابعًا: "ربنا حب يوجه ليا رسالة".

أحمد ثروت: ربنا اختصني بهذا الابتلاء عشان اعرف أقيم كل حاجة بعد كده

وتابع حديثه قائلًا: "أنا بتنفس شغل، والأولويات دخلت في بعضها والـ 30 يوم برة البيت، والأولويات غصب عني راحت، ربنا اختصني بهذا الابتلاء عشان اعرف اقيم كل حاجة بعد كدا صحابي وتقصير مع اهلي ومع نفسي"، معقبا: "فجأة وانا فى الشغل كحيت نقطة دم وقولت لخطيبتى يلا نمشي".

وأكمل أحمد ثروت: "وانا ماشي على الأرض شعرت بعدم اتزان كنت حاسس اني ماشي على اسفنجة وليس أرض صلبة، متابعًا: “الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تمام خلال 30 دقيقة وعيني الشمال قفلت".

أحمد ثروت يفاجأ والده

ومن ناحية اخري، فاجأ المخرج أحمد ثروت والده النجم الكبير المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء إحياء فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل» في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي أصيب بها خلال الفترة الماضية

وحرص أحمد نجل المطرب محمد ثروت على غناء اغنية "ابن أبويا" مع والده وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما انتقل إلى فضاء السوشيال ميديا بكثافة حيث بكى الفنان محمد ثروت خلال هذا المشهد.

ووجه المخرج أحمد ثروت كلمته للجمهور على مسرح "بنش مارك" قائلا، "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.