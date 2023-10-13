فن ومشاهير

نانسي عجرم تلتقي بجمهور العراق بهذا الموعد

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

رفعت النجمة نانسي عجرم الحماس لجمهورها من خلال استعدادها لحفل العراق، حيث شاركت "نانسي" جمهورها ببوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

 

ومن المقرر أن تحيي الحفل يوم 16 نوفمبر الشهر المقبل، وتقدم نانسي باقة مميزة من أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.
 

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور متحمسين للحفل. 

 

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آخر أأعمال عمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نانسي عجرم أغنية "تيجى ننبسط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /
حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا
والناس عادي لو هیست هیست
عادي لو هیست
آه

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا
والناس عادي لو هیست هيست
عادي لو هیست هیست

هات ايدك فوق كتافي
ونلف الدنيا لف لف
وتاخدلك حضن دافي حاتلاقي قلقنا خف خف
خوفك من الدنيا سيبه

سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه
سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه

آه
نركنه على أي رف رف

حبيبي ما تفكنا
من الشكليات فكنا
هايقولوا يعني إتجننوا
طب ما يقولوا إتجننوا
ماحدش ليه حاجة عندنا عندنا
ليه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس
كلام حب جديد يتلمس
غنوة نقولها لبعضنا
فرحة تكون من قلبنا
رقصة جديدة بتترقص بتترقص
اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي ونلف الدنيا لف لف
وتاخدلك حضن دافي هاتلاقي قلقنا خفّ خف
خوفك من الدنيا سيبه
سیبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه
سیبه سیبه یا حبيبي وأنا اسيبه

نركنه على أي رف رف

حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا
والناس عادي لو هیست هیست
عادي لو هیست 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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