نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاستن بيبر تريند جوجل لهذا السبب! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر المغني الكندي العالمي جاستن بيبر محركات بحث جوجل، نظرًا لدعمه لإسرائيل مما تعرض للكثير من الهجوم والانتقادات

من قبل الجمهور، وجاستن ليس الفنان الوحيد الذي يدعم إسرائيل بل هناك نجوم عالمين يدعمون هذا الكيان الصهيوني المتوحش.



وفي نفس السياق، تعرّض المغني الكندي جاستن بيبر لهجوم واسع بعدما نشر عبر خاصية القصص في إنستغرام منشورًا يشير إلى "الدعاء من أجل إسرائيل"، مرفقًا بصورة من الدمار الذي خلّفه الاحتلال في قطاع غزة.

ولم يحل حذفه للمنشور واستبداله بآخر دون سيل من التعليقات الساخرة والمنتقدة عبر موقع "أكس".

وبعد تسليط الضوء على الصورة التي نشرها، قام بحذفها وترك العبارة نفسها مع رمز تعبيري يعبّر عن "حزنه".

حثّ بيبر على الدعاء من أجل إسرائيل مستخدمًا صورة تظهر دمارًا لحق بقطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي - ديلي ميل

حثّ بيبر على الدعاء من أجل إسرائيل مستخدمًا صورة تظهر دمارًا لحق بقطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي، ديلي ميل

وعلى "أكس"، انتقد مستخدمون للمنصة انفصال المشاهير عن الواقع، وعدم معرفتهم بما يجري وإعادة نشرهم أول ما يقعون عليه.

من هو جاستن بيبر؟



هو مغني بوب وآر أند بي وكاتب أغاني كندي ولد في 1 مارس 1994،



كما لعب دورًا مؤثرًا في الموسيقى الشائعة الحديثة،و بدأ الغناء في عام 2007، حيث اكتشفه مدير المواهب سكوتر براون، والذي أصبح مدير أعماله مستقبلًا، عن طريق موقع يوتيوب عام 2008، حيث أعاد غناء أغاني لمغنيين مثل كريس براون، وني-يو، وأشر، وجاستن تمبرليك، وتعاقد بعدها مع شركة "آر بي إم جي ريكوردز"،

وحصل على جاستن شهرةً مع إصداره لأول أسطوانة مطولة له بعنوان ماي وورلد في أواخر عام 2009 وسرعان ما أسس نفسه كقدوة للمراهقين. بعدها أصدر بيبر ماي وورلد 2.0، أول ألبوم أستوديو له، في عام 2010، وهو ألبوم يغلب عليه طابع البوب الشبابي وحقق نجاحًا تجاريًا، حيث ظهر لأول مرة في صدارة بيلبورد 200، ليصبح جاستن بيبر أصغر مغني منفرد من الذكور يتصدر القائمة منذ 47 عامًا،احتوى الألبوم على أغنيته الشهيرة "بيبي"، والتي أصبحت واحدة من أعلى الأغاني المنفردة مبيعًا على الإطلاق في الولايات المتحدة.