نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد تشعل الأجواء بأحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة ديانا حداد أن تشعل الأجواء بأحدث إطلالة لها من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

واستطاعت ديانا أن تجذب الأنظار بإطلالتها الناعمة، مرتدية القفطان المغربي الذي ينتمي إلى قصة الأوفر سايز، مصممًا من نقوس مختلفة مطرزة، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

وفورًا من مشاركة الصور نالت على إعجاب الجمهور مشيدين بجمالها الطاغي.

وفي سياق منفصل، حققت ديانا حداد نجاحات كبيرة بأحدث إصداراتها أغنية يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.



آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة ديانا حداد أغنية "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي/

عايزين نرقص حبيبي

من جماله ماله قلبي إيه جرى له

هو بس غالي ده اللي شاغل بالي

نوره كفاية يا شمس غيبي

عايزين نرقص حبيبي

من جماله ماله قلبي إيه جرى له

هو بس غالي (غالي) ده اللي شاغل بالي

نوره كفاية يا شمس غيبي

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقية وناس حلوين

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقية وناس حلوين

والكل بيشاور علينا

احنا الاثنين couple أحلى

عايزين نرقص حبيبي، حبيبي، حبيبي

كله يتجنن معانا

طايرة من السعادة علو الصوت زيادة

يلا نرقص يلا بالحب الدنيا أحلى

سبنا الحزن والفرح جانا

كله يتجنن معانا

طايرة من السعادة علو الصوت زيادة

يلا نرقص يلا بالحب الدنيا أحلى

سبنا الحزن والفرح جانا

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقية وناس حلوين

متجمعين سوا سهرانين

عالم راقية وناس حلوين

والكل بيشاور علينا

احنا الاثنين couple أحلى

عايزين نرقص حبيبي، حبيبي، حبيبي