نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ فؤاد شفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الجمعة 13 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق، الذي استطاع أن يلمع اسمه في سماء الفن، وتميز فؤاد بالذكاء في اختيار أعماله، والحرص على تأدية الشخصيات التي يجسدها بسهولة ويسر، فقد عاني الكثير خلال مسيرته الفنية بداية من رفض أهله لدخول الفن والسعي حول الحصول على الفرص.



من هو فؤاد شفيق؟

محمد فؤاد شفيق شهرته ”فؤاد شفيق“، ممثل مصرى اتولد فى بركه الفيل فى السيده زينب فى القاهره، فى 3 مارس 1899 اتوفى فى 2 سبتمبر 1964 وهو اخو الفنان حسين رياض،وهو من أب مصري وأم سورية



ما هي بدايته الفنية؟

بدأ فؤاد أن يشق طريقه وان يعمل موظف فى السودان واتجوز هناك ورجع مصر سنة 1924، ثم التحق فى فرقه جورج ابيض

ومن هنا اتعرف على يوسف وهبى والتحق أيضًا فى فرقه رمسيس من سنة 1935 طول حياته، وقدمه يوسف وهبى للسينما من

خلال فيلم " نشيد الأمل "



والتحق بالعديد من المسرحيات مع فرقه فاطمه رشدى، فقد برع فؤاد في جميع الاتجاهات الكوميدي والتراجيدي.



تعرف على قائمة أعمال فؤاد شفيق الفنية

فقد استطاع الفنان الراحل فؤاد شفيق، أن يحقق نجاحات واسعة خلال مسيرته الفنية وابراز اسمه في قلوب الجماهير من رغم قلة أعماله، والظلم الذي رافقه لقلة الفرص لديه، وكانت من بين أبرز الأعمال "أم رتيبة" و"غرام الأسياد"، و"بحبوح أفندى"، و"إحنا التلامذة"، و"غرام الأسياد"، و"انتصار الشباب"، و"منديل الحلو"، ولم يتوقف عمله حتى بعد مماته، حيث تم عرض آخر أفلامه "عروس النيل" مع لبنى عبد العزيز ورشدى أباظه.



أهم جوائز فؤاد شفيق



وحصل فؤاد شفيق على العديد من الجوائز، منها وسام من الملك محمد الخامس 1951 ووسام الفنون من الدرجة الأولى عام 1962، حتى رحل في 2 سبتمبر 1964، عن عمر ناهز الـ65