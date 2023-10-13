نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماني التونسي تكشف عن تفاصيل وبقينا اتنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المخرجة أماني التونسي عن تفاصيل مسلسل "وبقينا إتنين"، حيث أنه عمل درامي يقدم دراما إجتماعية نفسية ولكن في إطار كوميدي، ويناقش مسلسل "وبقينا اتنين" ما يتعرض له الزوجان المنفصلان من صدمة بعد الطلاق،والمراحل النفسية التي يمر بها كل طرف،ومن المتوقع عرضه خلال الشهر القادم على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

متى يبدء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"؟

يبدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "وبقينا اتنين" من بطولة النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف في الفترة الحالية وذلك بعد فترة من التجهيزات والتحضيرات في فيلا من مدينة السادس من أكتوبر.

من هم أبطال مسلسل "وبقينا اتنين"؟

مسلسل "وبقينا اتنين " هو مسلسل درامي يتكون من 20 حلقة،من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى. ومن بطولة: شريف منير،رانيا يوسف،ميمي جمال،مروة عبدالمنعم،تامر فرج،ياسر الطوبجي،عمرو وهبة،نانسي هلال، عزت زين،وآخرين.

ما هي أخر أعمال شريف منير؟

قدم الفنان شريف منير مسلسل "إيجار قديم "في العام الماضي،وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى. وشارك في بطولة مسلسل "إيجار قديم" عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، رانيا عبد المنصف،وآخرين.