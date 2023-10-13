نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أحتفلت لقاء سويدان بعيد ميلاد أحمد صفوت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة لقاء سويدان الفنان أحمد صفوت بمناسبة عيد ميلاده، حيث شاركت "لقاء" جمهورها بفيديو لها برفقة الفنان أحمد صفوت من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "يارب كل الخير والحب والنجاح والسعادة إلى في الدنيا ليك يا أحمد لأنك تستحقهم يا جان يا نجم يا أصيل سنة حلوة يا صديقي و27 سنة صداقة وعشرة حلوة".



وفورًا من مشاركة الفيديو نال على إعجاب الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب، أحمد صفوت نجم النجوم العمر الطويل له، منتظرينكم في أعمال تانية،وغيرها من التعليقات.

لقاء سويدان تتألق في" طبيبة شرعية"



وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة لقاء سويدان عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "طبيبة شرعية"



أبطال مسلسل "طبيبة شرعية"



مسلسل طبيبة شرعية من بطولة: بشرى، صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، ولقاء سويدان، وفراس سعيد، ومروة عبد المنعم، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.



آخر أعمال لقاء سويدان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2” والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله.

و مسلسل “حرب الجبالي” بطولة رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.



مسلسل أيام

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.

