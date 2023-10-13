نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا دعمت هنا الزاهد القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة هنا الزاهد القضية الفلسطينية من خلال صورة قامت بنشرها ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "

كتبت هنا الزاهد:' يارب احميهم وانصرهم وطمنا عليهم لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل"

منه فضالي تدعم فلسطين

و دعمت أيضًا منه فضالي القضية الفلسطينية، بكل حزن وآسى عبرت النجمة منه فضالي عن وضع الحالى بما تمر به سكان فلسطين من أوضاع صعبة وظلم وطغيان من قبل الكيان الصهيوني، حيث شاركت "منه" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "يا رب بحق نهار الجمعة ينصر أهل فلسطين وشعبها ويحمي غزة ويعم السلام والحرية من الاحتلال".

وأضافت: "فلسطين في القلب ودمكم ودموع أولادكم وأهلكم غالية، ياريت كان بايدي حاجه اعملها لأني بجد مقهورة".



وفورًا من مشاركة المنشور حصلت منه على دعم واسع من قبل نجوم الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا داعمين غزة.

دعم محمد هنيدي للقضية الفلسطينية

و كتب محمد هنيدي: “الحرب الإعلامية والتضامن وأنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي، العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له أكتر حاجة بيخاف منها العدو أنه يظهر على حقيقته قدام العالم”.

وتابع: “عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزء بيهم مهمين جدا جدا جدا، الكلمة مهمة جدا جدا في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة”.

هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفتي خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال 3 اعمال لعرضهم خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل حاليًا تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع هشام ماجد والذى تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة، تستعد لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم