نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أمام الكعبة.. مؤدي المهرجانات علي قدورة يعلن اعتزاله الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مؤدي المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء والتبرأ من كل أعماله الغنائية التي قام بغنائها، وذلك بنشره صورة له من أمام الكعبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

منشور علي قدورة

وكتب قائلًا: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة.. كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويا رب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني.

وتابع علي قدورة: يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا أمتلك إلا (صفر) وربنا يثبتني في الطريق ده، ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم.

شهرة علي قدورة

اشتهر على قدورة للمرة الأولى بعد ظهوره مع حمو بيكا فى الفيديو الشهير لأغنية رب الكون ميزنا بميزة، وتعتبر هذا الأغنية هي الانطلاقة الحقيقية لقدوره وبعدها قام بطرح العديد من الأغانيات وكان أشهرها لو الخد كاستر وحرقك ياه وقمر التيك توكاية وهاتلى فوتيكا وجيفار.

وعلي قدورة من مطربي المهرجانات والذب قدم عددا من المهرجانات بمشاركة حمو بيكا، وحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية عام 2021في وقت أزمة النقابة مع مطربي المهرجانات.



أشهر أغاني علي قدورة

يذكر أن أشهر المهرجانات التي شارك في غنائها علي قدورة هي "مبقاش في خير في الناس"، "مهرجان ملكة جمال"، "اللي يجي يجي"، "مصنع أندال"، "عين الأعدء مش تغمض".