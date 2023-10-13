صورة تثير الجدل لتامر عاشور وزوجته في شهر العسل !

الرياض - محمد الاطلسي -

نشرت الإعلامية نانسي نور صورة جديدة لها بصحبة زوجها المطرب والملحن تامر عاشور، ويعد هذا أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما خلال الأيام الماضية.

وشاركت نانسي نور متابعيها الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وجاءت من خلالها بصحبة تامر عاشور والإعلامية خلود زهران.

أول ظهور لـ تامر عاشور وزوجته في شهر العسل | صورة 1 تامر عاشور وزوجته حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور وكان احتفل تامر عاشور بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائهم والعائلة.

وشهد حفل زفاف تامر عاشور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي ولميس سلامة، والفنان محمد حماقي، هيثم شاكر، خالد عليش، شيماء سيف، أوس أوس وزوجته، وغيرهم.

وواجه تامر عاشور، أزمة في حفل زفافه، الذي يقيمه الآن في أحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد، على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

وجاءت الأزمة بسبب ازدحام حفل الزفاف، وحالة التكدس بعدد كبير من الحاضرين، حتى تفاجأ بأن هناك مجموعة كبيرة لا يعرفهم ولا يقربونه سواء هو أو عروسته، مما دفعه للأنفعال عليهم، بعدما تجمعوا حولهم بالفندق، ليحيوه ويصافحوه، إلا أنه تماسك نفسه، وخرج من القاعة ثم عاد مرة أخرى بعد هدوئه.