الفنان المصري محمد الشقنقيري يتعرض لـ حادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض الفنان محمد الشقنقيري،اليوم، لـ حادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد عودته من الإسكندرية .

تفاصيل حادث محمد الشقنقيري

وجاء سبب الحادث إلى اختلال عجلة القيادة في يد الفنان محمد الشقنقيري، مما عرضه لحادث سير كبير على الطريق، وعلى أثره تعرض إلى بعض الإصابات الطفيفة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى، وذلك للخضوع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة .

وعلم موقع أوان مصر من مصادره الخاصة أن الحالة الصحية لـ محمد الشقنقيري مستقرة وهي إصابات خفيفة فقط، ولكن يتطلب منه الراحة التامة .

آخر أعمال محمد الشقنقيري

وفي سياق أخر، يذكر أن فيلم “التاروت”، هو آخر أعمال الفنان محمد الشقنقيري، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، وعبد العزيز مخيون، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.