فنان مصري يطالب الجمهور بنشر الحقائق حول ما يحدث في فلسطين

الرياض - محمد الاطلسي - طالب الفنان محمد هنيدي جمهوره بمواصلة نشر حقيقة ما يحدث في فلسطين واعتداءات الجيش الإسرائيلي الهمجية، حتى لا تُترك الساحة للإعلام الغربي والإسرائيلي لنشر الأكاذيب، كما ردّ على المقلّلين من شأن مَن ينشرون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب هنيدي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" قائلاً: "الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة... لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له... أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم... عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جداً جداً جداً... الكلمة مهمة جداً جداً... في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة... ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!".

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد حوّلوا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لدعم الشعب الفلسطيني في صراعه مع جيش الاحتلال الصهيوني.