انت الأن تتابع خبر خبر وفاة هبه مجدي يزلزل مصر والوطن العربي بأكمله وسلسلة مطاعم شهيرة هي سبب الكارثة الكبيرة.. صدمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان محمد محسن في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على واقعة دخول زوجته هبة مجدي وابنته المستشفى.وكتب: "احذروا! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل في مطعم شهير وطول الليل في المستشفى .. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء.

وأثارت الفنانة هبة مجدي، حالة من القلق، بعد ستوري حذرت فيها من مطعم شهير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “محدش ياكل من المطعم ده خصوصاً فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر انا ودهب اكلنا امبارح منه واحنا لسه خارجين من المستشفى الحمد لله على كل شيء”.وتم تداول شائعات كثيرة بأن النجمة هبه مجدي توفيت جراء حادثة التسمم الذي تعرضت لها، لكن تصريحاتها هي وزوجها من خلال مواقع التواصل نفت هذا الامر بشكل مؤكد.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر،

حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.