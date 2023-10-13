نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم "أصحاب ولا بينزنس".. دور السينما المصرية في دعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تكن السينما المصرية غافلة عن ما يحدث في فلسطين المحتلة فقدمت العديد من الأعمال الفنية عن القضية الفلسطينية على مدار العقود وكيفية تتضامن الشعوب العربية، ويلعب الإعلام والسينما المصرية دورًا كبيرًا في نشر الوعي لدى الشعوب مما جعل بعض المشاهد عالقة في أذهانهم.

مازالت مدينة فلسطين المحتلة حديث العالم والسوشيال ميديا وذلك بعد ما حدث في السابع من أكتوبر والذي أطلق عليها "طوفان الأقصي "، وهذا ما جعل نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية.

"مدينة فلسطين"

القُدْس، أكبر مدن فلسطين التاريخية المحتلّة مساحةً وسكانًا وأكثرها أهمية دينيًا واقتصاديًا، تُعرف بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل: بيت المقدس، القدس الشريف، أولى القبلتين، وفي الكتاب المقدس باسم أورشليم، وتسميها إسرائيل رسميًا: أورشليم القدس.



لذلك سننقل لكم في هذا التقرير الأفلام المصرية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية.

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية "

أنتجت السينما المصرية فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية " في عام 1998 ليتضامن مع القضية الفلسطينية.

وتدور أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" حول طالب صعيدي يلتحق بالجامعة الأمريكية نتيجة لتفوقه، ويدعم مع زملائه القضية الفلسطينية.

ويشارك في بطولة فيلم" صعيدي في الجامعة الأمريكية " محمد هنيدي، أحمد السقا، مني زكي، غادة عادل، طارق لطفي، هاني رمزي وغيرهم من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية



فيلم "أصحاب ولا بينزنس "

يعد فيلم " أصحاب ولا بينزنس "من أبرز الأفلام الذى تعلق بها جيل كامل،وتم إنتاجة في عام 2001 ".

وتدور أحداث فيلم" أصحاب ولا بينزنس " حول مذيعان لبرامج ترفيهية يتسابقان للفوز بـ حملة إعلانات ضخمة لإحدى شركات الملابس لكن ميعاد الترشيحات للشركة يتصادف مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، إلي أن يذهب أحدهما للأراضي الفلسطينية وهناك تتغير نظرته للأمور.

وشارك في فيلم" أصحاب ولا بينزنس " العديد من النجوم ومنهم مصطفى قمر، هاني سلامة، طارق عبد العزيز، نور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج علي إدريس.

فيلم أصحاب ولا بينزنس



فيلم “بركان الغضب”

وجدير بالذكر أن، تضامنت السينما المصرية للمرة الثانية على التوالي بتقديمها لفيلم "بركان الغضب " في عام 2002.

تدور أحداث فيلم "بركان الغضب" بين مصر ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، البطل هو "خالد" الفدائى الفلسطينى الذى يسعى إلى حل عملى وجذرى للقضية الفلسطينية.

وشارك في تقديم العمل عدد كبير من النجوم ومنهم تامر هجرس، وفيدرا، وغسان مطر، وتأليف أحمد الخطيب، وإخراج مازن الجبلي.

فيلم بركان الغضب



فيلم" السفارة في العمارة "

قدم الفنان عادل إمام أبرز أعماله الفنية فيلم" السفارة في العمارة "وذلك في عام 2005.

وتدور أحداث فيلم "السفارة في العمارة "حول مهندس مصري والذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.



وشارك البطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيري، ولطفي لبيب وغيرهم من الفنانين، من تأليف يوسف معاطي، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم السفارة في العمارة

فيلم" عندليب الدقي "

وقدم محمد هنيدي مرة أخرى في عام 2007، فيلم يدعم ويساند القضية الفلسطينية، "فيلم عندليب الدقي " ، وجدير بالذكر أنه كوميدي ومليىء بالمواقف الكوميدية إلا أنه كان يناقش القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد.

وتدور أحداث فيلم "عندليب الدقي " حول شاب مصري مكافح يكتشف أن له شقيقا توأما يعيش في دبي، ويرفض التطبيع الإقتصادي مع إسرائيل.

فيلم عندليب الدقي

فيلم "ولاد العم "

ومن أبرز الأفلام بتاريخ السنيما المصرية فيلم "ولاد العم " والذي قدمه الفنان كريم عبد العزيز في عام 2009.



وتدور أحداثه حول ضابط بالموساد يتزوج فتاة مصرية دون إخبارها حقيقته ويهرب بها إلي إسرائيل، فترسل المخابرات ضبابطا لإعادة زوجته وأبنائها.

فيلم ولاد العم



وشارك في بطولته كلا من كريم عبد العزيز، مني زكي، شريف منير، تأليف عمر سمير عاطف وإخراج شريف عرفة.

