هند صبري تشهر سيف جمالها وتظهر بلبس فاتن للغاية جعل الجمهور في حالة جنون ... وتتعمد فعل هذه الشيء الذي يعشقه الرجال

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الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة التونسية هند صبري لأول مرة عن تضحيتها بعملها الفني ومصدر رزقها في الحياة خلال فترة إنجابها أبنائها، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

وقالت صبري خلال اللقاء: "في البداية أنا أنجبت وعمري 30 سنة، وفي الفترة عرض عليا أعمال فنية كثيرة قوية جدا، ولكنني اعتذرت عنها، علشان كنت عايزة ابقى أم، واقضي وقت كبير مع أولادي".

ووجهت هند صبري، رسالة إلى الأمهات قائلة: "أنا مش عايزة "الستات" التي تركت شغلها من أجل تربية أبنائها تشعر بالذنب، لأن هذا أمرا طبيعيا جدا في حين أنها قررت أن تكون أم فلابد أن تهتم أولا بأبنائها ثم بعد ذلك عملها".

هند صبري تكشف رأيها في مفهوم الأنوثة

وأوضحت هند صبري خلال اللقاء: حقيقي صعب جدا أن تقال الأنوثة، أو يعبر عنها، ولكن من وجهة نظري أرى أن الأنثى هي المرأة المتصالحة مع نفسها بشكل كبير.

وأضافت هند: "الأنوثة شيء وكذلك الجمال شيء أي أن الاثنين بعيد تمام عن بعضهما، ولو هلخص مفهوم الأنوثة في كلمة واحدة ستكون "تحبي نفسك".