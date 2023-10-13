نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله الفن.. أبرز مهرجانات على قدورة وعدد مشاهداتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطرب المهرجانات الشعبية علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، اعتزاله الفن نهائيًا، بعدما لقت أغانيه شهرة واسعة وحققت ملايين المشاهدات عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

فقد نشر علي قدورة تدوينة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأرفق بها صورة أثناء أدائه للعمرة من أمام الكعبة يعلن الاعتزال وتبرأ من كل الأعمال والموسيقى التي قدمها، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى، بالإضافة لحذفه جميع أغانيه من قناته على "يوتيوب".

واشتهر علي قدورة للمرة الأولى بعد ظهوره مع حمو بيكا فى الفيديو الشهير لأغنية "رب الكون ميزنا بميزة" والتي حققت أكثر من 114 مليون مشاهدة، وتعتبر هذه الأغنية هي محطة الانطلاق الحقيقية لقدورة، وحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية عام 2021 في وقت أزمة النقابة مع مطربي المهرجانات، بعدما اجتاز الاختبارات الخاصة بها.

كما شارك قدورة عدد من نجوم أغاني المهرجانات بينهم حسن شاكوش، وقدموا الكثير من الأغاني التي حققت رواجًا بين محبي هذا اللون الغنائي، ومن بينها أغنية "وداع يا دنيا وداع،" والتي حصدت أكثر من 269 مليون مشاهدة، وأغنية "مزاجي رايق" والتي حققت فيهما يقرب من 2 مليون مشاهدة، وبعدها قام بطرح العديد من الأغنيات وكان أشهرها: "قمر التيك توكاية" وتخطت 9 مليون مشاهدة على اليوتيوب، "هاتلى فودكا وجيفار،مبقاش في خير في الناس، مهرجان ملكة جمال، اللي يجي يجي، مصنع أندال، عين الأعداء مش تغمض، "لون كاستر الخد" وحصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة.

اعتزال مطرب المهرجانات علي قدورة



وقال علي قدورة عبر منشوره: "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة.. كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويا رب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني".

وتابع علي: "يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا أمتلك إلا (صفر) وربنا يثبتني في الطريق ده، ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم".

وقام محمد صبحي حارس نادي الزمالك بدعم علي قدورة عن طريق تعليق عبر "إنستجرام" على صورته وكتب: "ربنا يثبتك".

هكذا دعم علي قدورة وحمو بيكا القضية الفلسطينية



الجدير بالذكر أن طرح علي قدورة مؤخرًا مهرجان "طوفان الأقصى" برفقة حمو بيكا ونور التوت، والتي حققت نجاحًا فور طرحها عبر اليوتيوب، حيث حققت أكثر من 35 ألف مشاهدة في أقل من يومين.