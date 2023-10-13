انت الان تتابع خبر حارس الأمن الخاص بـ شريهان يخرج عن صمته بعد سنوات من الكتمان والسرية ويكشف حقيقتها أمام الجميع: هذا ما تفعله في الخلوات دون علم أحد حتى اقرب المقربين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المصرية شريهان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى لؤلؤة علاء الخواجة.

وعلّقت شريهان على صور ابنتها عبر خاصية الستوري قائلة: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنتِ حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة".

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا سنوات سعيدة لابنتها وأشادوا بجمالها.

وبخلاف حياتها الفنية فإن حياتها الشخصية غير معروفة للكثيرين، إلا أن حارس العمارة التي تسكن فيها شريهان كشف بعض الأشياء التي تعملها دون علم أحد.

وأكد أن الفنانة شيريهان تحرض منذ سنوات على مساعدة الآخرين ونشر الخير في ربوع مصر، حتى وإن كانت خارج البلاد.

وقال حربي ثابت، حارس عمارة ليبون التي تمتلك بها شيريهان شقتين، إن الفنانة لم تأتِ للعمارة منذ سنوات، ولكن كانت تحرص سنويًا بشهر رمضان على إنشاء مائدة رحمن بجانب العمارة في الزمالك، ويشرف على تجهيزاتها وتنفيذها خالها.

شريهان بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث بدأت مسيرتها الاحترافية في الرابعة من عمرها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في مجال السينما والمسرح والتلفزيون في الوطن العربي. قدمت أعمالًا رائعة على خشبة المسرح، مثل مسرحية "سك على بناتك" التي قدمتها مع الفنان الكوميدي العظيم فؤاد المهندس. وقد لاقت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا وحظيت بإعجاب الجماهير. تألقت شريهان أيضًا في مسرحيتي "علشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي" مع الملك فريد شوقي. وقد أثبتت في هذه المسرحيتين موهبتها الفنية وقدرتها على تجسيد الشخصيات ببراعة وإثارة.

استمرت شريهان في التألق على مر السنين في الوسط الفني العربي. حازت على إعجاب الجماهير وأسرت قلوب الكثيرين من خلال مشاركتها في مسلسل "شهرزاد" الذي أصبح حديث الجميع. وقدمت أيضًا العديد من الأفلام المميزة مثل "خلي بالك من عقلك" مع الفنان الكبير عادل إمام، و"العذراء والشعر الأبيض"، و"ريا وسكينة"، و"الطوق والأسورة". وقد حققت هذه الأفلام نجاحًا كبيرًا وحظيت بتقدير النقاد والجمهور.

من بين الأعمال السينمائية الأخرى التي قدمتها شريهان: "ريا وسكينة" في عام 1984، و"الطوق والأسورة" في عام 1986، و"العذراء والشعر الأبيض" في عام 1983، و"عرق البلح" في عام 1997، و"العشق والدم" في عام 2001. ومن بين المسلسلات التلفزيونية البارزة التي شاركت فيها شريهان: "المعجزة"، و"رحمة"، و"ألف ليلة وليلة"، و"دمي ودموعي وابتسامتي". وقدمت شريهان في هذه الأعمال أداءً استثنائيًا وأبدعت في تجسيد الشخصيات بشكل مميز ومؤثر.

شريهان هي واحدة من أبرز النجمات في السينما والتلفزيون المصري. قدمت العديد من المسلسلات الناجحة والأفلام المميزة على مدار مسيرتها الفنية الممتدة. ولدت في القاهرة عام 1965 لعائلة متوسطة الحال. وكان والدها محماي ووالدتها ربة منزل. لديها أخ واحد يعمل كعازف غيتار واسمه عمر خورشيد، وأختان متزوجتان من المعلق الرياضي فايز الزمر والمخرج كريم ضياء الدين على التوالي. نجحت شريهان في بناء مسيرة فنية ناجحة وحققت شهرة واسعة بفضل موهبتها الفنية وإلهامها وإبداعها المستمر.

شريهان هي فنانة مصرية موهوبة ومتعددة المواهب. قدمت العديد من المسلسلات الناجحة التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي. بدأت مسيرتها الفنية في التسعينات، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن تقديم الأعمال الفنية المميزة.

من بين المسلسلات الشهيرة التي قدمتها شريهان "دنى ودموعي وابتسامتي" و"الامتحان" و"رحمة" و"نار ودخان" و"القلوب عند بعضها" و"الجلاد والحب" و"دعوني أعيش" و"وعادت الأيام" و"سر الغريبة" و"المعجزة" و"بلا غ للنائب العام" و"حسن ونعيمة". شاركت أيضًا في عدد من المسرحيات المشهورة مثل "شارع محمد علي" و"علشان خاطر عيونك" و"المهزوز" و"انت حر" و"سك على بناتك". ولم تكن مشاركتها الفنية تقتصر فقط على التلفزيون والمسرح، بل شاركت أيضًا في فوازير رمضان من عام 1994 حتى 1988.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شريهان أيضًا العديد من الأفلام المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا. بعض هذه الأفلام هي "العشق والدم" و"عرق البلح" و"جبر الخواطر" و"ميت فل" و"يوم حار جدا" و"كش ملك" و"سوق النساء" و"كريستال" و"الحب والرعب" و"العقرب" و"فضيحة العمر" و"المرشد" و"المرأ والقانون" و"شارع السد" و"الطوق والأسورة" و"قفص الحريم" و"مدام شلاطة" و"خلي بالك من عقلك" و"مين فينا الحرامي" و"درب اللبانة" و"ريا وسكينة" و"العذراء والشعر الأبيض" و"المتشردان" و"الخبز المر" و"قطة على نار".

على الصعيد الشخصي، تزوجت شريهان في البداية من علال الفاسي، ولكنهما انفصلا في وقت لاحق. ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجه، ولديها ابنة تسمى لؤلؤة.

عادت شريهان مؤخرًا إلى الساحة الفنية بعد غياب دام لمدة 15 عامًا، من خلال مسرحية كوكو شانيل. تم تأليف المسرحية من قبل مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري. هذه المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا وأثبتت مرة أخرى قدرة شريهان على العودة بقوة إلى عالم الفن.

شهدت مسرحية كوكو شانيل نجاحًا هائلاً واستحسانًا كبيرًا من الجمهور، حيث تم عرضها لأول مرة عبر منصة شاهد ضمن أعمالها الحصرية. قدمت الفنانة شريهان أداءً مذهلاً في هذه المسرحية، حيث تألقت بأداءها الرائع وتمكنت من إثبات موهبتها الاستثنائية في التمثيل.

تجسدت في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل بشكل ممتاز، حيث استطاعت شريهان أن تعيد للحياة هذه الشخصية الأيقونية ببراعة وتفاصيل دقيقة. تمكنت من تجسيد شخصية كوكو شانيل بكل أناقة وأنوثة، مما جعل الجمهور يعيش تجربة فريدة وممتعة خلال مشاهدتهم للمسرحية.

شارك في هذه المسرحية عدد كبير من الفنانين الموهوبين، الذين قدموا أداءً مميزًا ومذهلاً. تألقت الفنانة إنجي وجدان في دورها ونجحت في إبراز موهبتها الفنية الاستثنائية. كما أبدع الفنان هاني عادل في أداء دوره بشكل رائع ومقنع. ولم تقدم الفنانة داليا شوقي أداءً استثنائيًا فحسب، بل نجحت أيضًا في تجسيد شخصية قوية ومؤثرة بشكل مذهل.

كان للفنان آسر ياسين دور مميز في المسرحية، حيث قدم أداءً قويًا ومؤثرًا يستحق الإشادة. وأبدعت الفنانة حنان يوسف في أداء دورها ببراعة وتألق، ونجحت في إبراز موهبتها الفنية الفريدة. وقدمت الفنانة سمر مرسي أداءً مميزًا ومتقنًا لدورها، حيث نجحت في إضفاء الحيوية والروح على الشخصية التي قدمتها.

وقدم الفنان أيمن القيسوني أداءً استثنائيًا في دوره، حيث نجح في إبراز قدراته الفنية الرائعة وإثبات موهبته الفريدة. ولم يقدم الفنان كمال أدهم أداءً مذهلاً فحسب، بل استطاع أيضًا أن يضفي على الشخصية التي جسدها طابعًا خاصًا وفريدًا.