انت الان تتابع خبر المثيرة للجدل أمل الشهراني في لقطات مخجلة مع حبيبها الأمريكي.. ما فعلته على الشاطئ أثار جنون الرجال وسرق النوم من عيونهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني في صور جديده شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وظهرت خلالها بطريقة مخجلة مع حبيبها الأمريكي.

أمل الشهراني تسبح بـ“بكيني”

ظهرت أمل الشهراني في الصور المثيرة للجدل وهي تسبح بـ“بكيني”، داخل إحدى برك السباحة.وفي مقطع فيديو آخر شاركته عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت أمل الشهراني وهي برفقة حبيبها الجديد على متن قارب صغير، وترتدي كاش مايوه يكشف الكثير من جسدها.وتعرضت أمل الشهراني لهجوم واسع من المتابعين الذين أطلقوا عليها العديد من الأوصاف، و اوضحوا بأنها لا تمثل المرأة السعودية الملتزمة بقيم الإسلام وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

من هي أمل الشهراني

أمل الشهراني ناشطة من أصول سعودية، وأكملت دراستها في أمريكا. عمر أمل الشهراني يبلغ 41 عاماً إلى عامنا الحالي 2021 وهي من مواليد 1980. ولدت أمل الشهراني في منطقة عسير جنوب السعودية، وأبواها سعوديين الجنسية.

حياة أمل الشهراني

تحمل أمل الشهراني الجنسية السعودية والأمريكية، وذلك بعد أمر هروبها ولجوئها لأمريكا. تهتم أمل الشهراني بمجال حقوق المرأة السعودية على حسب ما صرحت، وبعد وصول أمل الشهراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالتحضير للماجستير في جامعة فلوريدا في مجال الإعلام وحقوق المرأة وحصلت على شهادتها. أتمت أمل الشهراني كافة مراحلها الدراسية العديدة في السعودية قبل أن تذهب إلى أمريكا لإكمال دراستها، وهذا بسبب إلمامها باللغة الإنجليزية وطلاقتها، وتعد أمل الشهراني من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة السعودية، فهي تتمتع بذكاء رفيع وأسلوب مميز وأنيق في العرض، وهذا ما أكسبها الشهرة والنجاح في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

أمل الشهراني وزوجها

تزوجت أمل الشهراني من رجل سعودي سابقاً في حياتها قبل أن تنفصل عنه، ولم تكشف أمل الشهراني عن أي بيانات تخص زوجها السابق (طليقها)، ولم يعلم عنه الإعلام سوى أنه شاب يحمل الجنسية السعودية، وانفصلا بعدما أنجبت منه 3 أطفال (بنتين وولد).تنشر أمل الشهراني صوراً كثيرة لها مع أطفالها، وخصوصاً ولدها الكبير عبر حساباتها السوشيال ميديا وانستغرام خصوصاً. وبعد انفصالها عن زوجها لم تتزوج أو تخطب أي رجل آخر وتعيش حياتها بشكل منفصل مع أولادها في ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تتابع من خلالها دورها ونشاطها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

طلاق أمل الشهراني

تداولت عدة وسائل إعلام في الفترة الأخيرة قضية طلاق أمل الشهراني من زوجها ونشرت هاشتاغ بخبر انفصالها عن زوجها على موقع تويتر. وكان السبب الرئيسي وراء انفصال أمل الشهراني من زوجها السعودي هو أن معاملته لها كانت قاسية وعنيفة وصارمة، ولم تفهم سبب تعامله بذلك الشكل، فطلبت الطلاق منه ولديها منه طفلان، وقالت عدة مصادر تعرف أمل الشهراني بأن أسباب الطلاق الحقيقي يرجع بسبب مجموعة من الخلافات التي حصلت بينها وبين زوجها، وذلك بعد أن رفضت الإقلاع عن فنون القتال وقالت مصادر أخرى أن سبب انفصال أمل الشهراني قد جاء أيضاً في ظل رفض أمل الشهراني وطليقها الإقامة في دولة الإمارات، حيث يعمل زوجها هناك وانتهى المطاف بالطلاق الذي أعلنت عنه.

حبيب أمل الشهراني

نشرت أمل الشهراني مؤخراً العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعها بحبيبها الجديد الذي يعمل معالجاً فيزيائياً ومعلقاً رياضياً، ومذيع مسرحي فُكاهي (ستاند أب كوميدي)، ويدعى جوني لوكاستو.