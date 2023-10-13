انت الان تتابع خبر المطربة نسمة محجوب تنهار من البكاء أثناء حفلها بعد سماعها خبر صاعق غير مجرى حياتها للأبد !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المطرب على الألفي صباح اليوم الأربعاء، وفاة والد المطربة، وقام بنعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

الموت يفجع المطربة نسمة محجوب

وكتب على الألفي عبر فيسبوك: "البقاء والدوام لله وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب.. وحما صديقي شادي الحلواني..الله يرحمه ويصبر محبي".

آخر أعمال نسمة محجوب

وطرحت المطربة ن مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الوقت يعدي" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، تلحين راندو هارفي، التوزيع الموسيقى لـ ماهر الملاخ، والكليب من إخراج إبراهيم عزت، وتدعو نسمة من خلال الأغنية إلى استغلال الوقت وتعطي حالة من الأمل والتفاؤل.حفلات نسمة محجوب

وأحييت نسمة محجوب حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء لدورته 31، على مسرح المحكي الذى تنظمه دار الأوبرا المصري، حيث قدمت خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها منها:" حبيبى، يا محروسة، كل شمس، الحب المستحيل، امرأة علي النار، كفاية، خصوصا راجل، علي طبيعتى، حياتى، ليالى أوچينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، وجوه، بالى معاك، يا غاوى هروب، تلك كانت الأيام وغيرها من الأغاني.