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بأغنية "مانجا" أصالة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية "مانجا" أصالة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة أصالة من أكثر من 6 ملايين مشاهدة بميدلي "لحقت نفسي"، والذي طرحتة منذ أسبوعين، وحقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند في أولى ساعات طرحه.

أصالة تريند الدول العربية

واحتفلت الفنانة أصالة منذ أيام بتصدر ميدلي "لحقت نفسي" التريند في 4 دول عربية، وهي مصر والأردن والكويت والسعودية، والذي روجت له عبر «إنستجرام»، قائلة «تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي، ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».

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أصالة 

 أغنية مانجا تتصدر تريند يوتيوب

وفي نفس السياق كانت أصالة، قد تصدرت تريند موقع “يوتيوب”، مؤخرًا فور طرحها لكليبها الجديد “مانجا” من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”.


أما عن أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما.

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أصالة 

كلمات أغنية مانجا


يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه
تمشي علي الارض التراب يتحول حنه
والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا
لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه
صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني
وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه
مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة
يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة
اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه
يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا
هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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