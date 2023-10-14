نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. عرض مسلسل "حدوتة منسية" لسوسن بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة سوسن بدر، القيام بالتحضيرات والتجهيزات الخاصة بمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "حدوتة منسية"، استعدادًا لعرض في موسم الدراما الشتوية، وتحديدًا في شهر نوفمبر المقبل عبر شاشة Dmc، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق، وهو مكون من 30 حلقة.



من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

يضم مسلسل حدوتة منسية مجموعة من نجوم الفن مع سوسن بدر، منهم: ريم سامي، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، أحمد فهيم، محمود حجازي، أحمد صيام، محمود حافظ، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.



ما هي أخر أعمال سوسن بدر الدرامية؟

قدمت الفنانة سوسن بدر في دراما رمضان عام 2023 مسلسل "جميلة" مع الفنانة ريهام حجاج،بالإضافة إلى مسلسل "بابا المجال"، والذي قام ببطولته النجم مصطفى شعبان.



مسلسل "بابا المجال" من بطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، سهر الصايغ، چومانا مراد، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، وهو تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.