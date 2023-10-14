المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. "رصد خان" هل الغاية تبرر الوسيلة دائما؟

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة روض الفرج، أمس الجمعة، العرض المسرحي "رصد خان" ضمن فعاليات اليوم الثالث عشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث مسرحية رصد خان

العرض لفرقة طنطا المسرحية، تدور أحداثه داخل قصر قديم عاش فيه "ابن غانم" الجد الذى أمضى حياته بحثا عن كنز قارون المدفون تحت قصره، ويرتكب العديد من الخطايا فى سبيل العثور على ذلك الكنز.



تقوم حفيدته "سجايا" بجمع باقي الأحفاد للبحث عن الكنز، فيدلهم الجن الحارس للقصر على جدارية مكتوب عليها أنهم لن يصلوا إلى الكنز الإ بالدم (القتل)، ويقتلون بعضهم البعض ولم يحصل أحد منهم عليه.

صناع عرض رصد خان

"رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم، أداء محمد محسن، محمد صبحي، محمد المحمدي، إسلام سمير، مروان عبد العزيز، إبراهيم خالد، رانيا صبرى، سمر عيسى، محمد أشرف، ديكور إسلام فوزي، ماكياچ ميرام محمود، ملابس إيمان سمير، إضاءة عمر جودة، موسيقى محمد داوود، مساعد مخرج محيي الدين غنيم، مصطفى أحمد، وإخراج محمود فايد.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين، تلاه ندوة نقدية أدارها المخرج شاذلي فرح، بحضور الناقدين محمود حامد، وأحمد خميس.

أراء النقاد

قال المخرج شاذلي فرح على الرغم من وجود بعض المشكلات في العرض، إلا أن المخرج استطاع أن يقدّم تجربة بذل فيها جهدا كبيرا من حيث التمثيل والإضاءة والديكور والماكياچ.

من جانبه قال الناقد أحمد خميس: شاهدت العرض عدة مرات من قبل ولكن هذه المرة وجدت نفسي أمام عمل جيد من حيث الحركة وتصميم الأداء الحركي، وتركيز المخرج على الشخصيات.

وتابع: من المعروف عن المؤلف محمد علي إبراهيم أنه يتيح للممثلين مساحة للتعبير عن إمكانيتهم، وداخل هذا العرض جاء الممثلون على وعي بالفكرة، وعبّروا عنها بأدواتهم التي يمتلكونها.



وأضاف أنه على الرغم من وجود بعض المشاكل الحركية إلا أن الموسيقى تناسبت مع أدوار الممثلين، وجاء تصميم الماكياچ معبرا، خاصة صورة العقرب التى كانت على ظهر القائد، وأتمنى أن يقدم العرض لعدة أيام فى المحافظات كي تتاح له فرصة الانتشار.

ويرى الناقد محمود حامد أن الفكرة مقتبسة من أفلام السينما الهوليودية، وسلسلة أفلام "Saw" التى تقوم على فكرة الاحتجاز فى مكان ما والهروب من خلال تقديم قربان بشري.

وأضاف أن المخرج برع في تطوير الفكرة بتقديمها من خلال عدة شخصيات وهم (شخص ممثل للسلطة الاقتصادية، وآخر يمثل السلطة الأمنية، والشخصية الممثلة للعلم، والأخرى التي تمثل الغريزة، إضافة إلى السيد والعبد).

واختتم حديثه قائلا: على الرغم من أن العرض يصدر مفاهيم خرافية نحو الثراء بطرق مشروعة وغير مشروعة منها السحر والشر، إلا أنه قدم ذلك في صورة جميلة وتعبير حركي متقن، وهذا ما تقوم عليه فكرة عروض نوادي المسرح (الدخول إلى فكر المتلقي).

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى مساء اليوم السبت على أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً.