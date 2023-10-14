نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يغيب عن السباق الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمرو سعد غيابه عن المشاركة في مسلسلات رمضان المقبلة 2024 واستعداده لعمل درامي ضخم بعد تواجده في السباق الرمضاني على مدار ثلاثة سنوات متتالية.

تأجيل مسلسل عمرو سعد ل رمضان 2025

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”: “جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي اخذتها من محبتكم علي مدار ٣ سنوات متتالية”.

وتابع حديثه قائلا: “اللي اللقاء ان شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح اخوان علي مجموعة قنوات MBC”.

أخر أعمال عمرو سعد

يذكر أن شارك الفنان عمرو سعد مؤخرا في السباق الرمضاني بمسلسل “ الأجهر ” الذي حقق نجاح كبير، وشارك في بطولة العمل كلا من: نور النبوي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، سارة سلامة، والعمل من إخراج ياسر سامي.

وينتمي مسلسل الأجهر إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التي اعتاد عمرو سعد على تقديمها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها مسلسل توبة الذي عرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٢، وحقق العمل نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه.

مشاركة عمرو سعد في مهرجان الجونة السينمائي

يستعد الفنان عمرو سعد لعرض فيلمه The Goat ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الـ 6، بقائمة الاختيارات الرسمية خارج المسابقة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.