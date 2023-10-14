نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سعد يشوق الجمهور لمفاجأة جديدة بشأن الماراثون الرمضاني ويوجه الشكر لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمرو سعد غيابه عن السباق الرمضاني 2024، مشيرًا إلى استعداده لمسلسل قوي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وكتب عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي اخذتها من محبتكم علي مدار ٣ سنوات متتالية.

وتابع حديثه قائلا: اللي اللقاء ان شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح اخوان علي مجموعة قنوات MBC.



عمرو سعد يعيش حياة الصوفية بمسلسل "سيدي مكين"



يخوض الفنان عمرو سعد تجربة جديدة بمسلسل "سيدي مكين "ومن المقرر أن يقدم موضوع مختلف حيث سيعيش حياة الصوفية خلال الأحداث والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ويعتبر هذا التعاون الثاني بينهم بعد مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض منذ فترة، وعن أعمال عمرو في رمضان الماضي

فشارك عمرو سعد في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل الأجهر، وشاركه البطولة درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة محمود قابيل خالد زكي عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي. وحقق نجاحًا كبيرًا.



عمرو سعد وفيلم الغربان

وفي سياق متصل، تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان" بطولة النجم عمرو سعد وعددًا كبيرًا من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك التعاون بعد تعاونهم سويًا في مسلسل توبة الذي عرض في السباق الرمضاني

حيث يتناول المسلسل والذي تدور أحداثه حول اختباء «توبة» وسط حارة منذ سبع سنوات بعد تركه ماضيه بكل خطاياه وجرائمه والمسلسل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبواليزيد، دياب، وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب



ومن جانب آخر، من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهد فيلم الغربان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.



تفاصيل فيلم الغربان لـ عمرو سعد

الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.

وصرح الإنتاج أن: "ماجد المصري سيظهر بشكلٍ جديد تمامًا من خلال فيلم (الغربان)، حيث يُجسد شخصية لم يسبق له تقديمها من قبل"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها حاليًا، كونها تتطلب تحضيرات خاصة جدًا.

وأشار المنتجون إلى استئناف تصوير الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والانتهاء من التصوير كاملًا، تمهيدًا لبدء مرحلة الجرافيكس، مؤكدًا أن "العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة".

ترويج عمرو سعد لـ فيلم الغربان

وكان عمرو سعد، قد شوق جمهوره لفيلم "الغربان" مؤخرًا، حيث نشر صورًا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهر بشكلٍ و"لوك" مختلف تمامًا

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