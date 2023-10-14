نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى منصور لـ الفجر الفني: "شخصية منير في «ورق التوت» من أقرب الأدوار لقلبي وكواليس العمل كانت إيجابية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص موقع الفجر الفني على إجراء حوار خاص من نوعه مع الفنان الشاب المتميز «مصطفى منصور» أحد أبطال مسلسل «ورق التوت» وكشف لنا عن تفاصيل متنوعة وعن دورة بالمسلسل الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة حيث يقوم فيه الفنان «مصطفى منصور» بدور الشاب «منير»، مصطفى منصور هو ممثل مصري درس في ‏المعهد العالى للفنون المسرحية‏ في القاهرة، شارك في مسلسلات وأفلام عديدة بارزة على الشاشة ومن أهمها « مسلسل زالزال، مسلسل رأس الغول، مسلسل جبل الحلال، مسلسل مأمون وشركاؤه، مسلسل في الالالاند، مسلسل كلبش، فيلم قلب أمه، فيلم الكويسين، فيلم حرب كرموز وغيرهم من الأعمال الناجحة .

وإليكم نص الحوار :

من رشحك لمسلسل «ورق التوت» ؟

_ تم ترشيحي من قِبل المخرج حسام علي، هو صديقي منذ فترة طويلة وسبق أن تم التعاون بيننا في عمل فني سابق بالإضافة أنه كان رئيس لجنة تحكيم في عرض ما ووهبني جائزة ممثل أول في العرض،وحان وقت أن نعمل سويًا فكانت رؤيته لي في دور «منير» بالمسلسل وأتمنى أن يعجب الجمهور بالدور .

ماذا عن الكواليس في المسلسل مع أبطال العمل ؟

_كانت الكواليس تمتلك طاقة إيجابية و٩٠ ٪ من فريق العمل يملكوا نوايا صافية تجاه بعضهم على سبيل المثال كنا نجلس سويًا لمراجعة الدور فكانت هناك طاقة عظيمة بيننا ، وشاركني في العمل شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، محمد ناصر ،يوسف الأسدي، طارق عبيد.

هل من الممكن أن تحدثنا عن شخصية «منير» في المسلسل ؟

_أولًا هو من أقرب الشخصيات التي جسدتها لقلبي، «منير» هو شاب مكافح وشهم من دار السلام يعمل لدى أوبر لا يحب المشاكل والخلافات ولكن أن تطلب الأمر من الممكن أن يتدخل فيها، يوجد قصة حب بينه وبين شخصية «ياسمين» التي تقوم بدورها الفنانة « آيه سليم».

هل تميل إلى تجسيد دور معين في الفن؟

_لا يوجد دور معين، ولكني اتجهه للدور « إلى يخطفني ويشدني» وأستطيع أن أصرح إني مبهور به في ذلك الوقت سأجسد الدور بكل أريحيه، بعد مسلسل «زلزال» جاء لي عروض بدور صعيدي مره آخرى ولكني أعتمد على التنوع في أدواري لهذا السبب بعده مباشرة جسدت دور ظابط في مسلسل «الأختيار».

مَن هم الممثلين الذي تفضل أن تعمل معهم ومع من تتمنى أن تعمل ؟

_ أفُضل أن أعمل مع الممثلين الذي يقدرون قيمة أنفسهم لأنهم يقدروا قيمة الممثلين الذي يعملون معهم أيضًا، وأتمنى أن أعمل مع أستاذ يحيي الفخراني وأستاذه يسرا.

أكثر مكان تفضل أن تعمل فيه هو السينما أم الدراما أم المسرح ؟

_كل عمل يمتلك لون خاص به، السينما لها مذاق خاص وبساطة والدراما لها لون والمسرح شئ آخر فهو عشقي، على الرغم أني حاليًا متوقف عن العمل بالمسرح قليلًا لكني إذا رأيت دور سيجذبني سأذهب له بالتأكيد.

ما هي معايير اختيارك لأدوارك؟

_ أنا أحمل على عاتقي مسؤولية كبيرة بسبب أختيار أدواري لأني أحب أن اختارها بعناية جدًا خاصةً أني قدمت الفترة الأخيرة أعمال فنية الجمهور تعلق بها فأريد أن أقدم أعمال تجذب وتترك بصمة مع المشاهدين، بجانب أني احترم جمهوري كثيرًا واحترم مشاعره فأريد أن أقدم الدور المطلوب بشكل صحيح حتى وأن توصل الأمر بأن اتوقف عن العمل حتى لا أقوم بدور غير مناسب سأتوقف عن العمل.

ما هو أكثر دور تحبه في ادوراك ؟

_ أحب كل أدواري، أشعر وكأنهم أولادي ولكن أكثرهم هو دور «سلام» في زالزال و« المحص» في اللالالاند

في رأيك، ما هو سر نجاح أي عمل فني ؟

_ إرادة ربنا في المقام الأول ثم الطاقة بين فريق العمل والكواليس ونواياهم في أنهم يقدموا عمل جيد وآخر نقطة هي الإجتهاد، كل شخص لو أجتهد في عمله سواء المخرج أو مدير التصوير أو الممثل سينتج عمل فني ناجح .

وجه رسالة لأي شخص شغوف بالفن.

_ أحب أوجه له رساله الزعيم «عادل أمام» الذي وجهها لي من قبل وهي " قد ما هتدي الفن هيديك، حب الفن هيحبك، أمتى وازاي وفين دي حاجه بتاعت ربنا ولكل مجتهد نصيب " وأناشده أيضًا بالسعى ويكون مستعد لأن ستقابله مراحل سيُصاب بها باليأس فهذه الحاله من الواجب أن يتغلب عليه بالشغف وإصرار.