جامعة السلطان قابوس تحصد المركز الأول فـي مسابقة الإبداع الإعلامي بمصر

مسقط ـ «الوطن»:

فاز فريق من طلاب قِسم الإعلام، بكلِّية الآداب والعلوم الاجتماعية، بجامعة السُّلطان قابوس، بالمركز الأول، في مسابقة (الإبداع الإعلامي) التي تنظمها مؤسَّسة الإعلام والتحوُّل الرقمي بجمهورية مصر العربية، في فئة الأفلام الوثائقية وذلك عن فيلم بعنوان:(cue)، للطلبة: أحمد الفارسي ومحمد البلوشي والعنود المسكرية ورؤيا المقبالية، في تخصص الإذاعة والتلفزيون بجامعة السُّلطان قابوس بإشراف الأستاذ الدكتورعبد الله الكندي أستاذ الصحافة ورئيس قِسم الإعلام والدكتور إيهاب حمدي أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بالقِسم. وقد أعلنت مؤسَّسة الإعلام والتحوُّل الرقمي نتائج النسخة الثالثة من مسابقة الإبداع الإعلامي على ثلاثة مستويات محلِّية وعربية وإفريقية بمشاركة 98 جامعة وكلِّية وكيانًا تعليميًّا في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 496 مشروعًا. وشهدت المسابقة هذا العام تطوُّرًا نوعيًّا في المشروعات المقدمة، حيث حرص عدد كبير من المتنافسين على ربط المنتج الإعلامي بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وآليَّات الواقع المعزز وتُعدُّ المسابقة الأكبر عربيًّا وإفريقيًّا.

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