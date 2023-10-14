مسقط ـ العُمانية: يشارك الفيلم العُماني (المنيور) في فعاليات الدَّوْرة الخامسة من مهرجان كينيا الدولي لأفلام الرياضة التي تقام خلال اليومين الـ26 و29 من أكتوبر الجاري تحت شعار(الرياضة توحِّد المجتمع، وأفلام الرياضة تلهم المجتمع). وبلغ عدد الأفلام التي تقدَّمت للمشاركة في تصفيات الدَّوْرة الخامسة من هذا المهرجان 1422 فيلمًا من 110 دولة، تمَّ اختيار أفضلها عن طريق لجان مختصَّة. الفيلم من إنتاج مهرجان الباطنة السينمائي والجمعية العمانية للسينما، ويتناول فن (الزمط) العماني وكيفية استعداد الفرق لبدء المنافسة من خلال تهيئة الأماكن المناسبة وطريقة التحكيم بين الفرق من خلال عذوبة صوت المنيور الذي يصل إلى أعماق وأحاسيس المستمع، وكل ذلك في قالب وثائقي تشويقي. والفيلم من إخراج محمد بن عبدالله العجمي وسيناريو سعيد بن سليمان الوهيبي، وتعاون في العمل كلٌّ من: أنور الرزيقي وفاطمة الهنائية وأميرة البلوشية وقيصر الهنائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم عماني يشارك فـي مهرجان كينيا الدولي لأفلام الرياضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.