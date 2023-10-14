«الإسكان» تنفذ الجولة البحرية والعمران المجسد بالفن بجنوب الشرقية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

واصلت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية تنفيذ برامجها وأنشطتها التوعوية التي تأتي ضِمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول والذي يأتي تزامنًا مع موئل الأمم المتحدة البرنامج الذي يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل. حيث أقيمت بولاية صور فعالية الجولة البحرية والعمران المجسد بالفن بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وعدد من مديري عموم المديريات العامة بالمحافظة وبمشاركة طلبة وطالبات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والكلية المهنية بصور وعدد من المشاركين. حيث شهدت الفعالية تنظيم الجولة البحرية بخور البطح تم خلالها التعرف على أهمية التاريخ العماني البحري وصولًا إلى موقع منطقة العيجة وزيارة بيت السراي الأثري الذي يُعدُّ من المنازل القديمة التي حافظت على طابعها المعماري القديم وتعرفوا على تفاصيله وتصميمة المعماري. بعدها تحرك المشاركون سيرًا على الأقدام وتجولوا بحارات منطقة العيجة وصولًا إلى متحف النوخذة تعرفوا من خلاله على أنواع السفن والصناعات الخشبية والبحرية مختتمين زيارتهم لمنارة العيجة، حيث استقبلوا بفن المديما البحري وهو أحد الفنون البحرية التي اشتهرت في فترة الازدهار التاريخي البحري لولاية صور. كما نفذت فعالية الفن، حيث قام المشاركون في فعالية العمران المجسد بالفن برسم مباشر وعرض لوحاتهم التي عبَّر موضوعها حول التطلعات المستقبلية لإحدى المناطق بمحافظة جنوب الشرقية، ثم اختتمت الفعالية بتسليم الشهادات والدروع للمشاركين.

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