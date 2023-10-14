الكاتب محمد اليحيائي يحصد جائزة كتارا للرواية العربية

حصد الكاتب العُماني محمد اليحيائي جائزة كتارا للرواية العربية فئة (الروايات) عن روايته (الحرب) والصادرة عن دار عرب للنشر والتوزيع، مطلع العام الجاري 2023م. تَدُور أحداث رواية الحرب، حول عدَّة مواضيع مرتبطة بحاضر وماضي سلطنة عمان وما شهدته من حروب وصراعات منذ عام 1913 وحتى عام 1975 تاريخ نهاية ثورة ظفار الحاضرة في العمل بأشكال مختلفة.

كما تقف رواية محمد اليحيائي الحرب، والتي نال عنها جائزة كتارا للرواية العربية، أيضًا على التحولات التي طرأت على عُمان، منذ عام 1970، من خلال مجموعة من العُمانيين، لكلٍّ منهم قصَّته وحكايته مع الحياة والتحوُّلات الاجتماعية بسلطنة عمان.

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