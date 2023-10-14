قضيَّة القدس والعراق وضعف الموقف العربي تجاه قضايا الأُمَّة، هموم تؤرق الشعراء ومنهم الشاعر العُماني خالد بن خليفة السيابي الذي أبحر بنا في عُمق بحور الوجع والشعر، بالقلم عبر عن الانكسار والضعف والهوان، وبالمفردة يعكس حال المستضعفين في فلسطين الذين يعيشون التهجير والتشريد والضياع وهدم منازلهم والإبادة الجماعية ولم تبقَ لهم غير رحمة رب العالمين. ما يميِّز هذا النص الشعري أنَّه يمكن أن تقرأَه من الصدر إلى العجز أو العكس دُونَ أن يتغيَّرَ المعنى .. (حبكة شاعر).

الضعف فينا ألف والعد كله

الضعف فينا ماخذ العرض والطول

حتى تراب القدس، مات بمحله

حتى عرا..ق الأمس طايح ومشلول

الله واكبر.. فاعل الخير، قله

وحنا ضحايا وقت لاهي ومشغول

كلما نطقنا تحسب اليوم زله

إحنا العرب برواحنا الضعف مغسول

نلبس قناع الذل.. ونقول فله

فينا قناع الضعف ونقول ، مقبول

إحنا بنينا بطين.. والسيل بله

بنيانهم محمي .. من السيل معزول

إحنا ابتكرنا العلم والغير شله

احنا مسدنا حبل والحين مبتول

وحنا غرسنا غرس ياوقت من له

الأرض محلت حيل .. ويضيع محصول

كنا نرد الحق، دقه وجله

نسرج ظهور الخيل والسيف مسلول

كنا نخاوي الموت ونزيح عله

كنا فطاحل حرب إصغارنا فحول

كنا رعود وبرق وللذيب طله

كنا عقارب سم.. لسعاتنا غول

كنا مهابة عصر واليوم ذله

إحنا ضعفنا مصحف الدين مهمول

حتى تراب القدس مات بمحله

حتى عراق الأمس طايح ومشلول

خالد بن خليفة السيابي