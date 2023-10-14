طليق الفنانة غادة عادل "مجدي الهواري" يحتفل بزفافه على فنانة مشهورة !

الرياض - محمد الاطلسي - يحتفل المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبدالمعبود، غدا الأحد، داخل أحد الأماكن بمنطقة نيو جيزة.

وقال مصدر، في تصريحات صحفية، إن العروسين وجها الدعوة لبعض أصدقائهما من داخل الوسط الفني وخارجه، مضيفا أنهما يضعان حاليا الترتيبات النهائية على المكان لرغبتهما في خروج الحفل بشكل مبهر.

وأشار المصدر إلى أن مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود نشأت بينهما قصة حب كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وأنه لا صحة لما تردد بشأن الأخبار التي انتشرت بشأن عودة الهواري لطليقته غادة عادل، وذلك على خلفية الصور التي نشرتها الأخيرة عبر انستجرام، وأظهرت وجود طليقها معها ومع أولادها في اليونان.

يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كان إخراجه لمسلسل «دايما عامر» للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه

البطولة كل من لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، محمد ثروت، كريم عفيفي، سما إبراهيم، لمى كتكت، شريف دسوقي وكوكبة من النجوم.

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول احتفال المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود غدا.

وكشف حساب الاستايلست دينا عبد المعبود على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.

وتتمتع دنيا عبد المعبود، بذوق راقي و أنيق في أختيار ، الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل إلي التصميمات الشبابية و العصرية التي تكشف عن رشاقتها.

وتحرص دنيا عبد المعبود، على اتباع أحدث صيحات الموضة العالمية، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد دنيا عبد المعبود على تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيطة و التي تبرز جمالها