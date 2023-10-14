غادة عادل تصدم جمهورها بتصرف لم يتوقعه ابدا بعد معرفتها بزواج طليقها من هذه الفنانة !

الرياض - محمد الاطلسي - يحتفل المخرج مجدي الهواري بزفافه على الاستايلست دنيا عبدالمعبود، غدا الأحد، داخل أحد الأماكن بمنطقة نيو جيزة.

وتجاهلت الفنان غادة عادل، أخبار زواج طليقها مجدي الهواري، ولم تعلق على الأمر حتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي كان بمثابة صډمة للجمهور الذي توقع منها رد فعل قوي.

وقال مصدر، في تصريحات صحفية، إن العروسين وجها الدعوة لبعض أصدقائهما من داخل الوسط الفني وخارجه، مضيفا أنهما يضعان حاليا الترتيبات النهائية على المكان لرغبتهما في خروج الحفل بشكل مبهر.

وأشار المصدر إلى أن مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود نشأت بينهما قصة حب كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وأنه لا صحة لما تردد بشأن الأخبار التي انتشرت بشأن عودة الهواري لطليقته غادة عادل، وذلك على خلفية الصور التي نشرتها الأخيرة عبر انستجرام، وأظهرت وجود طليقها معها ومع أولادها في اليونان.

يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كان إخراجه لمسلسل «دايما عامر» للنجم مصطفى شعبان، والذي عرض في رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة كل من لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، محمد ثروت، كريم عفيفي، سما إبراهيم، لمى كتكت، شريف دسوقي وكوكبة من النجوم.